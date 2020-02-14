Mediascope купит долю в разработчике технологий измерения аудитории «Цифрасофт»
Mediascope купит контролирующую долю в компании «Цифрасофт», разрабатывающей технологии измерения аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе Mediascope.
Финансовые подробности сделки не раскрываются.
В Mediascope говорят, что сделка обусловлена стратегическими задачами компании, в числе которых дальнейшее развитие кросс-медиа измерений, создание инновационных продуктов для медиарекламного рынка и расширение клиентского сервиса.
«Цифрасофт» разрабатывает технологии автоматического распознавания контента, а также программные и аппаратные решения для проведения кросс-медийных панельных измерений.
ООО «Цифрасофт» было зарегистрировано в августе 2008 года. По данным ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором компании является Сергей Жидков.
Фото: William Potter / Shutterstock.com
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