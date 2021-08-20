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Россияне сменили антидепрессанты на пребиотики – исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В 2021 году россияне стали меньше употреблять антидепрессанты, больше – пребиотики, полезные для кишечника бактерии, а также препараты для суставов и поддержания иммунитета. Причина в том, что людям не хватает физической активности и солнечного света из-за удаленки, говорят аналитики Mindbox.

Россияне сменили антидепрессанты на пребиотики – исследование

В исследовании, проведенном платформой автоматизации маркетинга Mindbox, использовались данные более 5,6 млн розничных покупок из 6 российских аптечных сетей. Аналитики сравнили чеки за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021-ого.

Спрос на полезные для кишечника бактерии – пребиотики, вырос в 2 раза. Покупки легкоусвояемого цитрата цинка, компенсирующего недостаток правильного питания, выросли на 78%. Настолько же вырос спрос на препараты и БАДы для суставов. Наибольший рост – на 450%, показал витамин D3, помогающий поддержать иммунитет.

«Любопытно, что рост покупок вышеупомянутых добавок сильнее всего подскочил не в первый, а во второй год пандемии. Вероятно, причина может заключаться не только в опасности нового варианта коронавируса, но и в последствиях удаленной работы: с помощью БАДов приходится компенсировать недостаток солнечного света и физических нагрузок», – отметили в Mindbox.  

Нелекартсвенные антидепрессанты стали покупать реже. Покупки 5-HTP и DMAE (деанола) снизились на 25% и 10%, уточнили в Mindbox.

В 2021 году по сравнению со вторым полугодием 2020-ого общая выручка от продажи БАДов в аптеках выросла в 2,5 раза. Пики продаж пришлись на сентябрь прошедшего года и апрель-май текущего, когда наблюдались повышенные данные по заболеваемости коронавирусом.

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Фото: Shutterstock.com

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