Средний чек россиян при покупке товаров для взрослых вырос в два раза

eCommerce-аналитики сообщили о кратном росте среднего чека россиян при покупке товаров для взрослых. Траты на ювелирные изделия тоже увеличились, а снизились – в категориях «музыка и видео» и «книги».

Аналитику по сумме среднего чека при тратах россиян на различных товары RB предоставили в PIM Solutions. Специалисты сравнивали май с апрелем текущего года.

Наибольший рост заметили в категориях «товары для взрослых» и «ювелирные изделия» – более чем в два раза и на 90% соответственно. Наполовину вырос средний чек при покупке автомобилей и мототехники.

«Мы видим, что средний чек растет, причем динамика его роста явно опережает инфляцию. Это говорит о том, что россияне продолжают активно заказывать товары в интернете и не снижают свои расходы», – отметила генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Самое значительное падение суммы среднего чека эксперты заметили в категориях «все для игр», «музыка и видео» и «книги» – на 25%, 6% и 2% соответственно. Средний чек в целом по всем категориям вырос на 11% до 4689 рублей.

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