Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Средний чек россиян при покупке товаров для взрослых вырос в два раза

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

eCommerce-аналитики сообщили о кратном росте среднего чека россиян при покупке товаров для взрослых. Траты на ювелирные изделия тоже увеличились, а снизились – в категориях «музыка и видео» и «книги».

Средний чек россиян при покупке товаров для взрослых вырос в два раза

Аналитику по сумме среднего чека при тратах россиян на различных товары RB предоставили в PIM Solutions. Специалисты сравнивали май с апрелем текущего года.

Наибольший рост заметили в категориях «товары для взрослых» и «ювелирные изделия» – более чем в два раза и на 90% соответственно. Наполовину вырос средний чек при покупке автомобилей и мототехники.

«Мы видим, что средний чек растет, причем динамика его роста явно опережает инфляцию. Это говорит о том, что россияне продолжают активно заказывать товары в интернете и не снижают свои расходы», – отметила генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Самое значительное падение суммы среднего чека эксперты заметили в категориях «все для игр», «музыка и видео» и «книги» – на 25%, 6% и 2% соответственно. Средний чек в целом по всем категориям вырос на 11% до 4689 рублей.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Названы самые частые орфографические и пунктуационные ошибки в деловой переписке
  2. 2 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  3. 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  4. 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  5. 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ