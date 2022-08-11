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Бывший коммерческий директор «Мегафона» стал партнером сервиса BestDoctor

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бывший коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон стал партнером и коммерческим директором медицинского сервиса BestDoctor. Об этом RB.RU сообщил представитель BestDoctor.

Бывший коммерческий директор «Мегафона» стал партнером сервиса BestDoctor

В BestDoctor Вольфсон будет отвечать за улучшение системы продаж, выход на новые сегменты рынка, включая дистрибуцию новых страховых продуктов собственной страховой компании BestInsure, стратегический маркетинг и коммерческую стратегию развития компании.

Представитель компании уточнил RB.RU, что Вольфсон получил опцион в рамках партнерства, но конкретные условия компания не раскрывает.

 

Влад Вольфсон. Фото: BestDoctor

BestDoctor до конца года планирует усилить ДМС-продукт для B2B-рынка, развить линейку страховых продуктов для партнерского канала продаж и масштабировать сервис «Виртуальная клиника». В планах к концу 2023 года — рост по выручке в 4 раза.

  • BestDoctor был основан в 2015 году студентами факультета фундаментальной медицины МГУ Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым и студентом МФТИ Филиппом Кузнецовым. За это время компания подняла несколько раундов финансирования, последний из них — на $26 млн — в июне 2021 года.
  • В феврале 2022 год BestDoctor закрыл сделку по покупке страховой компании «Резерв» и создал на базе нового актива собственный страховой бренд BestInsure.
  • В 2019 году RB.RU рассказывал, как BestDoctor строит медицинскую экосистему.

Фото на обложке: Unsplash

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