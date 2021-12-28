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«МегаФон» запустил продажу смартфонов по подписке

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«МегаФон» запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, сообщила пресс-служба компании. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

«МегаФон» запустил продажу смартфонов по подписке

Абоненты «МегаФона» могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

По словам гендиректора «МегаФон Ритейл», абоненты при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Так, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети «МегаФона» было продано именно на таких условиях.

Пилотный проект запущен в розничной сети «МегаФона» на территории Москвы. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны. Партнёром в проекте выступает компания ЦФТ.

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Фото на обложке: Alexander Egizarov / Shutterstock

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