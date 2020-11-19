Сервис 3D-рендеринга Megarender привлёк $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies

Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies. Стартап предоставляет возможность производить рендеринг 3D-моделей в облаке по модели pay as you go (оплата по мере потребления). Об этом Rusbase сообщил представитель Megarender.

Привлеченные средства будут направлены на международную экспансию, закупку оборудования и разработку новой версии платформы.

Компания планирует провести установку серверов на базе новых процессоров AMD Threadripper 3990x. Это, по собственных данным, позволит сервису стать одной из крупнейших платформ для 3D-рендеринга по объему вычислительной мощности оборудования на территории СНГ.

«Мы ставим перед собой цель войти в пятерку крупнейших мировых онлайн-сервисов для 3D-рендеринга в ближайшие три года, предоставив удобный и доступный продукт визуализаторам, дизайнерам, VFX-художникам и другим CGI специалистам по всему миру», — отмечает основатель Megarender Виктор Юрков.

Megarender предоставляет пользователям по всему миру доступ к более чем 400 специализированным серверам для рендеринга онлайн. Отмечается, что в настоящий момент сервис поддерживает импорт сцен из 3ds Max, Maya, Blender и других программ для 3D-моделирования.

Основными заказчиками Megarender являются частные специалисты дизайна, визуализации, архитектурные бюро, разработчики анимационного, VR и киноконтента. По данным сервиса, платформой пользуются более 12 тысяч специалистов из США, Германии, Австралии и Индонезии и других стран.

«У нас есть богатый опыт работы с направлением высокопроизводительных вычислений, и мы умеем развивать международный бизнес. Мы работаем в одном из самых бурно развивающихся регионов мира — Юго-Восточной Азии, и мы видим огромный интерес к продукту Megarender на этом рынке», — комментирует основатель Scalo Technologies Абдумалик Мирахмедов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мегарендер» было создано в 2011 году. Учредителем и гендиректором компании является Виктор Юрков.

Scalo Technologies — IT-холдинг, специализирующийся на развитии облачных и AI продуктов для бизнеса. Стратегия холдинга подразумевает разработку собственных продуктов, а также инвестиции в технологические компании для их дальнейшего развития с фокусом на рынках Юго-Восточной Азии. Офисы Scalo Technologies расположены в Сингапуре, Джакарте, Москве и Нур-Султане.

Отмечается, что сделка с Megarender стала одной из первых инвестиций IT-холдинга, который был создан в октябре 2020 года. Компания планирует инвестировать в перспективные проекты не менее $50 млн на горизонте 3 лет.

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