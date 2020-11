Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies. Стартап предоставляет возможность производить рендеринг 3D-моделей в облаке по модели pay as you go (оплата по мере потребления). Об этом Rusbase сообщил представитель Megarender.

Сервис 3D-рендеринга Megarender привлёк $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies