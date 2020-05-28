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Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки безработных

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил новые меры поддержки безработных. Об этом пишут «Ведомости». 

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки безработных

Меры поддержки безработных:

  • утроить минимальное пособие по безработице с 1 мая - с 1500 до 4500 рублей. Повышенное пособие будут выплачивать до 1 октября 2020 года;
  • продлить на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права;
  • распространить выплату детских доплат в размере 3000 рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта. Пособие будет назначаться на несовершеннолетних;
  • выплачивать ИП, закрывшим дело, максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

Для получения или продления сроков выплат пособий достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости, пообещал на совещании министр труда Антон Котяков. 

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая сообщила, что в период нерабочих дней число безработных в России выросло на 29% — до 1,66 млн человек. Путин отметил на совещании, что наибольший рост рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля зафиксирован в Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии и Бурятии. 

Ранее президент уже объявлял меры поддержки россиян, оставшихся без работы из-за коронавируса. В частности, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости могут получать с апреля по июнь пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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