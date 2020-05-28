Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки безработных

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил новые меры поддержки безработных. Об этом пишут « Ведомости».

Меры поддержки безработных:

утроить минимальное пособие по безработице с 1 мая - с 1500 до 4500 рублей. Повышенное пособие будут выплачивать до 1 октября 2020 года;

продлить на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права;

распространить выплату детских доплат в размере 3000 рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта. Пособие будет назначаться на несовершеннолетних;

выплачивать ИП, закрывшим дело, максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

Для получения или продления сроков выплат пособий достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости, пообещал на совещании министр труда Антон Котяков.

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая сообщила, что в период нерабочих дней число безработных в России выросло на 29% — до 1,66 млн человек. Путин отметил на совещании, что наибольший рост рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля зафиксирован в Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии и Бурятии.

Ранее президент уже объявлял меры поддержки россиян, оставшихся без работы из-за коронавируса. В частности, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости могут получать с апреля по июнь пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

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