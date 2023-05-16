Суд обязал Meta вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на рекламу

Суд в Москве обязал американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) выплатить российским блогерам совокупно 4,5 млн рублей, 3 млн рублей из которых — понесенные ими расходы на таргетированную рекламу, которую они не смогли запустить, сообщает газета «Ведомости».

Как следует из текста копии иска, блогеры потребовали от Meta вернуть потраченные деньги на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России). Истцы приобретали ее, чтобы продвинуть свои публикации в этих соцсетях еще в 2021 году и начале 2022 года.

В марте прошлого года Meta отключила таргет для россиян, таким образом блогеры не смогли воспользоваться уже оплаченным инвентарем.

Иск был подан в октябре 2022 года от 15 заявителей. Обращение в суд инициировало общественное движение «Совет блогеров», сообщила его основатель Валерия Рытвина.

Блогеры требовали выплату в размере 18 млн рублей, из которых 15 млн — компенсация морального вреда, выразившегося «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях». Суд удовлетворил требования на 4,5 млн рублей.

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