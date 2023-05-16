Суд обязал Meta вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на рекламу

Суд в Москве обязал американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) выплатить российским блогерам совокупно 4,5 млн рублей, 3 млн рублей из которых — понесенные ими расходы на таргетированную рекламу, которую они не смогли запустить, сообщает газета «Ведомости».
Как следует из текста копии иска, блогеры потребовали от Meta вернуть потраченные деньги на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России). Истцы приобретали ее, чтобы продвинуть свои публикации в этих соцсетях еще в 2021 году и начале 2022 года.
В марте прошлого года Meta отключила таргет для россиян, таким образом блогеры не смогли воспользоваться уже оплаченным инвентарем.
Иск был подан в октябре 2022 года от 15 заявителей. Обращение в суд инициировало общественное движение «Совет блогеров», сообщила его основатель Валерия Рытвина.
Блогеры требовали выплату в размере 18 млн рублей, из которых 15 млн — компенсация морального вреда, выразившегося «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях». Суд удовлетворил требования на 4,5 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Платежная карта «МТС-банк», комиссия за «стягивание» денег: главное 16 мая
- 2 Репутация оказалась самым маловажным фактором при выборе банка — опрос
- 3 Минпромторг планирует на год продлить программу параллельного импорта
- 4 Метавселенные мертвы — Insider
- 5 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
ВОЗМОЖНОСТИ
16 мая 2023
17 мая 2023
17 мая 2023