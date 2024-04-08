Запрещенная Meta будет маркировать сгенерированный ИИ контент в Facebook, Instagram и Threads**. Ставить пометку смогут и компания, и пользователи.

Ранее Meta* запрещала ролики со сгенерированными людьми, если они в видео делали что-то, чего не делали в жизни. Компания не желает обвинений в ограничении свободы слова, поэтому решила не запрещать, а маркировать такой контент.

Пока помечаются фотореалистичные изображения от нейросетей, в будущем таким образом будет маркировать видео- и аудиоконтент.

*Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в РФ

** принадлежат корпорации, которая признана в РФ экстремистской

Фото на обложке: Unsplash