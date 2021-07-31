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В Москве начали тестировать оплату проезда в метро «лицом»

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

В Московском метрополитене появилась возможность оплатить проезд «лицом» – с помощью приложения Face Pay. Пока только в тестовом режиме.

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро «лицом»

Метро Москвы запустило эксперимент по оплате проезда «лицом» на Филевской линии, пишет в своем телеграм-канале столичный Дептранс. Уточняется, что пока что в нем примет участие тысяча пассажиров.

Оплатить проезд с помощью приложения Face Pay можно будет у турникетов со специальными черными стикерами на полу. Тарифы действуют точно такие же, как и для обычной оплаты, пересадки бесплатные. Дептранс также предлагает присоединиться к эксперименту всем желающим — для этого необходимо оставить заявку на сайте проекта. Отказаться от участия в эксперименте можно в любой момент.

Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская, — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Столичные власти планируют запустить поддержку Face Pay на всех станциях московского метро до конца этого года (о появление такой функции сообщали еще два года назад). Ожидается, что функцией будут пользоваться несколько десятков тысяч человек.

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Фото: Департамент транспорта Москвы

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