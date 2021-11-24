Московский физико-технический институт (МФТИ) попал в санкционный список США. В сообщении министерства торговли Штатов сказано, что институт включен в список за «разработку военной продукции».
Сообщение о включении МФТИ в санкционный список США опубликовано на сайте министерства торговли США.
В документе говорится, что Московский физико-технические институт является «разработчиком военной продукции для военного заказчика» — это и стало причиной включения в список организаций, на которых распространяются санкции США.
Всего список насчитывает 27 юрлиц и физлиц из Китая, Японии, Пакистана, Сингапура, России. Деятельность этих лиц и организаций, говорится в сообщении, противоречит национальной безопасности США.
Попавшие под санкции компании не смогут работать с организациями из США, в частности, закупать или поставлять им продукцию.
Ранее в санкционный список США попал Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Из-за этого Microsoft остановила университету поставки программного обеспечения.
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Фото: МФТИ
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