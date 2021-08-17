Дефицит микрочипов угрожает стабильности поставок банковских карт — производители

Сокращение производства банковских карт даже на 10% может привести к проблемам в мировой экономике. Кроме того, нехватка этих элементов может негативно отразиться на производстве SIM-карт.

The Smart Payment Association (SPA) сообщила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может снизить доступность банковских карт, пишет газета «Известия». Из-за кризиса производители уже начали сталкиваться с увеличением сроков поставок микросхем для их сборки. Теперь нельзя гарантировать регулярное удовлетворение спроса (более 3 млрд карт в год), пояснили в SPA.

ABI Research выступило с похожим заявлением. По данным аналитиков, в 2021 году банковский сектор может недополучить около 347 млн карт, а в 2022 году — уже 740 млн. Эксперты отметили, что в первом полугодии 2021 года разница спроса и предложения на рынке компенсировалась запасами вендоров. Как прогнозирует ABI Research, во втором полугодии запасы начнут заканчиваться, а новые партии будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Аналитики Gisecke+Devirent, разрабатывающей банковские и SIM-карты, пришли к выводу, что сокращение производства банковских карт всего на 10% может привести к проблемам в мировой экономике. Дефицит чипов для производства SIM-карт будет таким же значимым, отмечают эксперты.

Производители карт столкнулись с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом стоимость чипов резко выросла, а сроки их поставок увеличились.

Российские банки подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Аналитики допускают, что при развитии негативного сценария могут увеличиться сроки выдачи банковских карт и стоимость обслуживания. Впрочем, финансовые организации видят и другой выход из кризисной ситуации. Например, некоторые участники рынка наращивают долю цифровых карт.

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Фото: Pexels