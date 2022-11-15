Бывшая «дочка» McKinsey оценила затраты на развитие микроэлектроники в России в 700–800 млрд рублей

«Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) оценила затраты на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет в 700–800 млрд рублей. На исследование компании ссылается РБК.
Оценки давались на основе интервью с российскими и международными экспертами, а также базировались на аналитических материалах.
Так, на расширение локального производства оборудования для создания кремниевых пластин (выступают основой для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины), а также на субсидии научно-исследовательских работ в этих областях нужно около 400–500 млрд рублей.
Авторы исследования полагают, что наладить местное производство такого оборудования будет возможно к 2030 году. «Подобные инвестиции позволят обеспечить базовый уровень развития отрасли, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в конце концов отказаться от импорта», — сообщается в исследовании.
В период до 2040 года понадобится еще 300 млрд рублей, чтобы развить собственные компетенции в разработке и изготовлении как базовых, так и современных чипов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 2 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 3 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
- 4 Готовы ли люди рекомендовать бренд в соцсетях — исследование
- 5 Исследование — что поможет FinTech-компаниям повысить уровень технологичности?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 ноября 2022
15 ноября 2022
16 ноября 2022