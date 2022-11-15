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Бывшая «дочка» McKinsey оценила затраты на развитие микроэлектроники в России в 700–800 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) оценила затраты на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет в 700–800 млрд рублей. На исследование компании ссылается РБК.

Бывшая «дочка» McKinsey оценила затраты на развитие микроэлектроники в России в 700–800 млрд рублей

Оценки давались на основе интервью с российскими и международными экспертами, а также базировались на аналитических материалах.

Так, на расширение локального производства оборудования для создания кремниевых пластин (выступают основой для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины), а также на субсидии научно-исследовательских работ в этих областях нужно около 400–500 млрд рублей.

Авторы исследования полагают, что наладить местное производство такого оборудования будет возможно к 2030 году. «Подобные инвестиции позволят обеспечить базовый уровень развития отрасли, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в конце концов отказаться от импорта», — сообщается в исследовании.

В период до 2040 года понадобится еще 300 млрд рублей, чтобы развить собственные компетенции в разработке и изготовлении как базовых, так и современных чипов.

Фото на обложке: Unsplash

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