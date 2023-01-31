Россиянам рассказали, куда вложить 5, 10, 15 тыс. рублей в 2023 году

В России растет популярность микроинвестирования на фоне повышения финансовой грамотности россиян и распространения брокерских услуг. RB.RU узнал у руководителя направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Романа Чечушкова, куда вложить в 2023 году 5, 10 и 15 тыс. рублей.

Микроинвестирование – это вложение небольших сумм в финансовый рынок, доступное всем, напомнил эксперт.

При желании совершить диверсифицированные вложения на 5, 10, 15 тыс. рублей, можно инвестировать в различные фонды. Например, биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции Мосбиржи полной доходности, в состав индекса включены 40 акций и депозитарных расписок крупнейших российских компаний.

По словам эксперта, в декабре 2022 года топ-5 эмитентов — «Газпром», «Лукойл», «Сбер», «Норникель», «Новатэк» — занимали в нем более 50%. К плюсам можно отнести то, что в отличие от привычного IMOEX, БПИФ учитывает реинвестирование дивидендных выплат без налогообложения.

На российском рынке есть множество различных ПИФов и ETF (биржевой инвестиционный фонд). Самое главное при инвестировании – опираться на свой риск-профиль, подчеркнул Роман Чечушков.

Аналитик предложил вложиться в ПИФ, ориентированный на облигации, ПИФ на золото или сформировать портфель из паев нескольких разных фондов. Он считает ПИФы и ETF отличным инструментом для микроинвестирования, так как самостоятельное составление аналогичного диверсифицированного портфеля для частного инвестора с небольшой первоначальной суммой инвестирования практически невозможно.

Кроме того, небольшую сумму, по словам Чечушкова, можно инвестировать в облигации, создав диверсифицированный портфель из корпоративных облигаций и облигаций федерального займа (ОФЗ). Номинал облигаций, как правило, составляет 1 тыс. рублей.

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