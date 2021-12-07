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Стоимость подписки на Microsoft 365 для бизнеса вырастет на 20%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft поднимет цены на 20% на месячную подписку Microsoft 365. Это коснется только бизнес-клиентов, повышение тарифа для которых итак есть в планах компании. Таким образом, стоимость пакета услуг для бизнеса почти за раз вырастет на 35%.

Стоимость подписки на Microsoft 365 для бизнеса вырастет на 20%

О повышении цен на пакет услуг для бизнеса Microsoft 365 пишет CNBC. В статье уточняется, что Microsoft не уведомила клиентов о повышении, а сразу начала рассылать письма с информацией по факту.

Тарифы на ежемесячную подписку на Microsoft 365 для бизнес-клиентов вырастут на 20% с 1 января 2022 года. Ранее Microsoft объявила, что для всех покупателей подписок на пакет, в том числе долговременных, цены вырастут на 15% с 1 марта 2022 года. Таким образом, Microsoft 365 для бизнеса в первой половине следующего года подорожает сразу на 35%.

Владельцы малого бизнеса создали петицию с требованием отменить повышение цен, она уже набрала 1,5 тысяч подписей. Подписавшиеся сетуют, что они используют краткосрочные месячные подписки на Microsoft 365 для минимизации убытков и гибкости в работе предприятия. Однако повышение цены на подписку полностью нивелирует получаемые преимущества, пишут авторы петиции.

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Фото на обложке: dennizn / Shutterstock

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