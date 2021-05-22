Microsoft добавит эффект живого присутствия и улучшит звук в Teams

Видео участников будут располагаться в нижней части экрана — это будет выглядеть так, как будто они сидят за одним столом, пишет Engadget. Над этими видео с боковых сторон от презентации будут расположены два окна, посвященные чату собрания и любым другим элементам действий.

Обновления Microsoft предполагают внедрение нового оборудования, которое дополнит усовершенствования программного обеспечения. Так экран, на котором отображается интерфейс Teams, будет больше, чтобы сильнее создавался эффект живого присутствия. Камеры, расположенные на уровне глаз, помогут сделать встречи более естественными. Пространственный звук должен сделать так, чтобы звук голоса исходил от конкретного человека, говорящего на экране.

«Создание равноправного, инклюзивного опыта начинается с проектирования для людей, не находящихся в комнате, — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. — Мы хотим, чтобы те, кто присоединяется удаленно, всегда были первоклассными участниками»

В начале недели Google продемонстрировала Project Starline. Это сочетание специализированного оборудования и программного обеспечения для компьютерного зрения, которое создает эффект «волшебного окна» — ощущение, будто человек, с которым пользователь общается удаленно, находится в той же комнате, что и он сам.

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