Мэрия Москвы закупила для столичных школ продукты Microsoft на 25,8 млн рублей

Московский Департамент информационных технологий закупил продукты Microsoft для педагогического университета, школ и центров столицы на 25,8 млн рублей. Отечественные разработчики против этого, ведь есть местные аналоги — «Мои документы», Yandex.Cloud и другие.

Победителем тендера на закупку пакетов Microsoft выбрана структура Softline АО «Софтлайн Трейд», она организует доступ вузов и школ к Microsoft Office 365, облачной платформе Microsoft Azure, сообщил «Коммерсантъ».

Отечественные разработчики считают это грубым нарушением на фоне усиленных правительственных программ по переходу на российское программное обеспечение.

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ планирует обжаловать закупку в Минцифры и ФАС.

В столичной администрации считают, что такие продукты допустимы для расширения технологических возможностей вузов и школ.

Член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов заявил, что закупка производится в основном в интересах университета и департамента образования и науки, и нет оснований считать, что им необходимо какое-то особое ПО.

Основная сложность при переходе на отечественный софт в учебных заведениях, отмечает гендиректор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, связана с многолетней ориентацией российской системы образования на зарубежные продукты.

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