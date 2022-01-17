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Мэрия Москвы закупила для столичных школ продукты Microsoft на 25,8 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московский Департамент информационных технологий закупил продукты Microsoft для педагогического университета, школ и центров столицы на 25,8 млн рублей. Отечественные разработчики против этого, ведь есть местные аналоги — «Мои документы», Yandex.Cloud и другие.

Мэрия Москвы закупила для столичных школ продукты Microsoft на 25,8 млн рублей

Победителем тендера на закупку пакетов Microsoft выбрана структура Softline АО «Софтлайн Трейд», она организует доступ вузов и школ к Microsoft Office 365, облачной платформе Microsoft Azure, сообщил «Коммерсантъ».

Отечественные разработчики считают это грубым нарушением на фоне усиленных правительственных программ по переходу на российское программное обеспечение.

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ планирует обжаловать закупку в Минцифры и ФАС. 

В столичной администрации считают, что такие продукты допустимы для расширения технологических возможностей вузов и школ.

Член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов заявил, что закупка производится в основном в интересах университета и департамента образования и науки, и нет оснований считать, что им необходимо какое-то особое ПО.

Основная сложность при переходе на отечественный софт в учебных заведениях, отмечает гендиректор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, связана с многолетней ориентацией российской системы образования на зарубежные продукты.

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Фото на обложке: adriaticfoto / Shutterstock

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