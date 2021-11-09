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Microsoft запатентовала компьютерную мышь-книжку

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft получила патент на гибкую компьютерную мышь-книжку. По дизайну она похожа на существующую мышь Microsoft Arc, но новая разработка позволяет мышке полностью складываться пополам.

Microsoft запатентовала компьютерную мышь-книжку

Конструкция мыши предусматривает ее сгиб ровно посередине. На образах, приложенных к патенту, видно, что она сможет прилегать к углу стола.

Для удобства транспортировки мышь может складываться в книгу. В пояснительной записке к патенту указано, что мышь будет иметь «деформируемый корпус, сконфигурированный для обнаружения тактильного ввода».  

Новая разработка Microsoft похожа на уже продаваемую мышь Microsoft Arc. Важное отличие двух типов устройств в том, что новая мышь сможет полностью складываться пополам.

В 2015 году Microsoft выпустила гибкую компактную клавиатуру Universal Foldable Keyboard.

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Фото на обложке: Marek Klimo / Shutterstock

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