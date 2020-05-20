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Microsoft заявил о создании одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Microsoft разработал новый суперкомпьютер на базе облака Azure для исследовательской организации OpenAI, основанной Илоном Маском. Устройство стало одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, заявили представители компании на конференции Microsoft Build 2020.

Microsoft заявил о создании одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров

Суперкомпьютер создан для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций. Они требуют больших вычислительных ресурсов.

«Это единая система с более чем 285 тысячами процессорных ядер (CPU core), 10 тысячами графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 гигабит в секунду для каждого сервера», — рассказали в Microsoft.

Устройство отличает быстрое развертывание, надежность дата-центров и доступ к сервисам Azure.

Что еще анонсировали на Microsoft Build 2020:

  • Инструменты для ответственного использования машинного обучения. Они помогут разработчикам лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их, а также обеспечивать конфиденциальность данных в течение всего цикла работы с ними. Новый функционал будет доступен в Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub.
  • Улучшения в Microsoft Teams. Нововведения позволят разработчикам создавать и публиковать приложения для Teams непосредственно из Visual Studio и Visual Studio Code. Также для системных администраторов в Teams стала доступна возможность оценивать, одобрять и предустанавливать специализированные бизнес-приложения и приложения от независимых разработчиков для сотрудников своих компаний.
  • Новые бесплатные учебные модули для платформы Microsoft Learn. Они позволят разработчикам пройти обучение по работе с квантовыми вычислениям с использованием языка программирования #Q и Quantim Development Kit. Также Microsoft запустит ежедневную программу Learn TV для разработчиков. Она будет включать программирование в реальном времени и дискуссии с экспертами.
  • Запуск Azure Synapse Link. Это облачное решение для гибридной транзакционно-аналитической обработки. Оно объединяет операционные базы данных и аналитику. Решение позволит в режиме онлайн в один клик получать данные транзакций из операционных баз данных без необходимости переносить данные или увеличивать нагрузку на операционные системы. Это позволит снизить затраты и ускорить получение важной для бизнеса аналитики. Решение Azure Synapse Link доступно в рамках Azure Cosmos DB. В будущем оно сможет работать и с другими сервисами операционных баз данных.
  • Обновления Fluid Framework. Интерактивная веб-платформа для совместной работы стала ПО с открытым кодом. Вскоре функционал Fluid Framework частично будет доступен не только разработчикам, но и конечным пользователям: ее компоненты и рабочие среды появятся на Office.com и в веб-версии Outlook.
  • Запуск Project Reunion. Инициатива обеспечит интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform, предоставляя единую платформу для разработки.
Фото: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock

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