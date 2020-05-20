Microsoft заявил о создании одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров
Microsoft разработал новый суперкомпьютер на базе облака Azure для исследовательской организации OpenAI, основанной Илоном Маском. Устройство стало одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, заявили представители компании на конференции Microsoft Build 2020.
Суперкомпьютер создан для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций. Они требуют больших вычислительных ресурсов.
«Это единая система с более чем 285 тысячами процессорных ядер (CPU core), 10 тысячами графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 гигабит в секунду для каждого сервера», — рассказали в Microsoft.
Устройство отличает быстрое развертывание, надежность дата-центров и доступ к сервисам Azure.
Что еще анонсировали на Microsoft Build 2020:
- Инструменты для ответственного использования машинного обучения. Они помогут разработчикам лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их, а также обеспечивать конфиденциальность данных в течение всего цикла работы с ними. Новый функционал будет доступен в Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub.
- Улучшения в Microsoft Teams. Нововведения позволят разработчикам создавать и публиковать приложения для Teams непосредственно из Visual Studio и Visual Studio Code. Также для системных администраторов в Teams стала доступна возможность оценивать, одобрять и предустанавливать специализированные бизнес-приложения и приложения от независимых разработчиков для сотрудников своих компаний.
- Новые бесплатные учебные модули для платформы Microsoft Learn. Они позволят разработчикам пройти обучение по работе с квантовыми вычислениям с использованием языка программирования #Q и Quantim Development Kit. Также Microsoft запустит ежедневную программу Learn TV для разработчиков. Она будет включать программирование в реальном времени и дискуссии с экспертами.
- Запуск Azure Synapse Link. Это облачное решение для гибридной транзакционно-аналитической обработки. Оно объединяет операционные базы данных и аналитику. Решение позволит в режиме онлайн в один клик получать данные транзакций из операционных баз данных без необходимости переносить данные или увеличивать нагрузку на операционные системы. Это позволит снизить затраты и ускорить получение важной для бизнеса аналитики. Решение Azure Synapse Link доступно в рамках Azure Cosmos DB. В будущем оно сможет работать и с другими сервисами операционных баз данных.
- Обновления Fluid Framework. Интерактивная веб-платформа для совместной работы стала ПО с открытым кодом. Вскоре функционал Fluid Framework частично будет доступен не только разработчикам, но и конечным пользователям: ее компоненты и рабочие среды появятся на Office.com и в веб-версии Outlook.
- Запуск Project Reunion. Инициатива обеспечит интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform, предоставляя единую платформу для разработки.
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