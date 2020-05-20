Microsoft разработал новый суперкомпьютер на базе облака Azure для исследовательской организации OpenAI, основанной Илоном Маском. Устройство стало одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, заявили представители компании на конференции Microsoft Build 2020.

Microsoft заявил о создании одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров