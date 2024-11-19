В Microsoft Teams добавят автоматический перевод речи с помощью ИИ

В сервис для видеоконференций Microsoft Teams добавят функцию автоматического перевода речи на другой язык. Перевод и синтез голоса будут осуществляться при помощи искусственного интеллекта, говорится в блоге Microsoft.

Согласно заявлению, нововведение станет доступно подписчикам Microsoft 365 в начале 2025 года. На первом этапе оно будет работать с девятью языками: английским, французским, немецким, итальянским, японским, корейским, португальским, китайским и испанским.







Функция Interpreter будет не только переводить сказанное в реальном времени, но и имитировать голос говорящего. В компании уточнили, что инструмент не сохраняет биометрические данные пользователей, не добавляет к голосу эмоции, выходящие за рамки «естественно присутствующих», и может быть отключен в настройках Teams.

«Interpreter создан для того, чтобы максимально точно воспроизводить сообщение говорящего без добавления лишней информации. Симуляция голоса может быть включена только при согласии пользователей через уведомление во время встречи или в настройках», — заявил представитель Microsoft изданию TechCrunch.

В Teams появляться и другие функции, основанные на искусственном интеллекте, включая текстовые расшифровки встреч на 31 языке, анализ визуального контента, который пользователи показывают на экране, и резюме документов, отправленных в чате.