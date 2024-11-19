В Microsoft Teams добавят автоматический перевод речи с помощью ИИ

В сервис для видеоконференций Microsoft Teams добавят функцию автоматического перевода речи на другой язык. Перевод и синтез голоса будут осуществляться при помощи искусственного интеллекта, говорится в блоге Microsoft.
- Новости
Согласно заявлению, нововведение станет доступно подписчикам Microsoft 365 в начале 2025 года. На первом этапе оно будет работать с девятью языками: английским, французским, немецким, итальянским, японским, корейским, португальским, китайским и испанским.
Функция Interpreter будет не только переводить сказанное в реальном времени, но и имитировать голос говорящего. В компании уточнили, что инструмент не сохраняет биометрические данные пользователей, не добавляет к голосу эмоции, выходящие за рамки «естественно присутствующих», и может быть отключен в настройках Teams.
«Interpreter создан для того, чтобы максимально точно воспроизводить сообщение говорящего без добавления лишней информации. Симуляция голоса может быть включена только при согласии пользователей через уведомление во время встречи или в настройках», — заявил представитель Microsoft изданию TechCrunch.
В Teams появляться и другие функции, основанные на искусственном интеллекте, включая текстовые расшифровки встреч на 31 языке, анализ визуального контента, который пользователи показывают на экране, и резюме документов, отправленных в чате.
Фото на обложке: Ascannio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять командой»
- 1 Microsoft остановит поддержку приложений «Календарь», «Люди» и «Почта Windows»
- 2 Microsoft добавит искусственный интеллект в программу «Блокнот» на Windows
- 3 Облачный бизнес Google вырос на 35% в третьем квартале
- 4 Технологические гиганты намерены потратить $200 млрд на AI в 2024 году
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2024
20 ноября 2024
21 ноября 2024