Пользователей Microsoft попросили установить новые обновления из-за угрозы хакерских атак

Миллиард пользователей Windows 10 должны быть готовы установить новое обновление Microsoft, пишет Forbes.
Microsoft выпустила серию исправлений, которые, как отмечает Forbes, хотя и содержат ошибки, но все же являются важными обновлениями для всех пользователей Windows.
Обновления были выпущены в ответ на PrintNightmare — критическую ошибку, которая возникает в диспетчерской службе сервера печати Windows. Уязвимость активно используется хакерами для удаленного доступа к компьютерам и программированию на системном уровне, что является конечной целью атак.
Атаки на PrintNightmare позволяют хакерам делать с Windows все, что они захотят: устанавливать программы, изменять данные, создавать новые учетные записи.
Microsoft пришлось срочно отреагировать на неисправность, поскольку в интернете были опубликованы внутренние данные, которые могли позволить хакерам получить доступ к компьютерам Windows по всему миру.
Пользователям, которые столкнулись с проблемой, но еще не установили обновление, компания рекомендовала удалить обновление Windows KB5004945 или соответствующий драйвер принтера с последующей переустановкой в режиме администратора.
BleepingComputer призывает пользователей быть осторожными, поскольку обновление не является полным. Специалисты по безопасности создадут дополнительное неофициальное исправление ошибки, которое будет действительно безопасным.
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Фото: 360b / Shutterstock
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