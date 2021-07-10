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Пользователей Microsoft попросили установить новые обновления из-за угрозы хакерских атак

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Миллиард пользователей Windows 10 должны быть готовы установить новое обновление Microsoft, пишет Forbes.

Пользователей Microsoft попросили установить новые обновления из-за угрозы хакерских атак

Microsoft выпустила серию исправлений, которые, как отмечает Forbes, хотя и содержат ошибки, но все же являются важными обновлениями для всех пользователей Windows.

Обновления были выпущены в ответ на PrintNightmare — критическую ошибку, которая возникает в диспетчерской службе сервера печати Windows. Уязвимость активно используется хакерами для удаленного доступа к компьютерам и программированию на системном уровне, что является конечной целью атак.

Атаки на PrintNightmare позволяют хакерам делать с Windows все, что они захотят: устанавливать программы, изменять данные, создавать новые учетные записи.

Microsoft пришлось срочно отреагировать на неисправность, поскольку в интернете были опубликованы внутренние данные, которые могли позволить хакерам получить доступ к компьютерам Windows по всему миру.

Пользователям, которые столкнулись с проблемой, но еще не установили обновление, компания рекомендовала удалить обновление Windows KB5004945 или соответствующий драйвер принтера с последующей переустановкой в режиме администратора.

BleepingComputer призывает пользователей быть осторожными, поскольку обновление не является полным. Специалисты по безопасности создадут дополнительное неофициальное исправление ошибки, которое будет действительно безопасным.

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Фото: 360b / Shutterstock

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