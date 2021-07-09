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Microsoft выдаст сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Microsoft выплатит сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемию. На нее могут рассчитывать как американские, так и зарубежные сотрудники ниже уровня вице-президента.

Microsoft выдаст сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемию

Компания на это потратит $200 млн. Так Microsoft хочет выразить свою признательность за работу во время пандемии, сообщил CNBC.

Премии выплатят в июле и августе, но на них не смогут претендовать сотрудники дочерних компаний GitHub, LinkedIn и Zenimax.

Ранее Microsoft предоставила сотрудникам пять дополнительных оплачиваемых дней.

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Фото: Volodymyr Kyrylyuk/Shutterstock

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