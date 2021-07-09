Microsoft выдаст сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемию

Карина Пардаева
Microsoft выплатит сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемию. На нее могут рассчитывать как американские, так и зарубежные сотрудники ниже уровня вице-президента.
Microsoft выдаст сотрудникам премии по $1500 за работу в пандемиюКарина Пардаева
Компания на это потратит $200 млн. Так Microsoft хочет выразить свою признательность за работу во время пандемии, сообщил CNBC.
Премии выплатят в июле и августе, но на них не смогут претендовать сотрудники дочерних компаний GitHub, LinkedIn и Zenimax.
Ранее Microsoft предоставила сотрудникам пять дополнительных оплачиваемых дней.
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Фото: Volodymyr Kyrylyuk/Shutterstock
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