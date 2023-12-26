В России в 2022 году размер среднего класса достиг рекордных за 10 лет показателей — исследование ВШЭ

В России в 2022 доля среднего класса составляла 31.7%. Однако две трети от этого показателя относятся к так называемому периферийному среднему классу. Всем критериям этой группы отвечали лишь 9,3% граждан. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Принадлежность к среднему классу определяли по трем критериям: социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), образование (обязательно высшее) и уровень дохода (от 1,25 медианы, то есть более 29 тыс. рублей на одного члена семьи).

Как свидетельствуют данные Росстата, в 2022 году среднедушевой доход в России составил 34 806 рублей. При расчетах эксперты использовали медианный доход из результатов обследований домохозяйств, которое проводила ВШЭ. По этому массиву данных показатель составляет 23,3 тыс. руб. на одного члена домохозяйства.

Согласно подсчетам по данной методике, доля среднего класса в стране в 2022 году составляла 31,7%, что составляет максимум с 2013 года. В пандемийном 2020 году показатель составлял 30,1%.

При этом ядро категории составляет лишь 9,3%. Это менеджеры высшего звена и высококвалифицированные кадры. Только 9,3% россиян обладают всеми тремя критериями принадлежности к среднему классу.

Остальная часть из эти 31,7% представляют собой так называемую периферию. Для этой группы характерна меньшая устойчивость и стабильность, категорию составляют менеджеры низшего звена, специалисты среднего уровня квалификации. Это и административный персонал, и обычные сотрудники сферы торговли и обслуживания.

«Это специалисты среднего уровня квалификации, рутинного труда. Их положение на рынке труда и доходы не так устойчивы, как у руководителей и специалистов высокой квалификации», — пояснила заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева.

Ведущий научный сотрудник института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Василий Аникин, в свою очередь, указывает на путаницу при определении представителя среднего класса. Он отметил, что фактически ядерная часть среднего класса не растет, а, напротив, снижается.

К причинам ученый отнес отсутствие карьерных возможностей в российских регионах, сложность накопления уникального человеческого капитала, а также отъезд представителей среднего класса из страны.

В целом последние десять лет наблюдается медленное снижение неравенства доходов россиян. Во многом это обусловлено снижением доли доходов у так называемых верхних 20%.

Также РБК приводит снижение уровня бедности в 2022 году до 9,8%. Однако уже во II квартале 2023 года число граждан, живущих за чертой бедности достигло 15,7 млн человек. По итогам 2022 года, число россиян за чертой бедности составило 10,5%, то есть каждый десятый житель страны.

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