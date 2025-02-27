Владелец «Вкуснотеево» уведомил ритейлеров о повышении отпускных цен

Компания «Молвест», которая выпускает молочную продукцию под брендом «Вкуснотеево», уведомила торговые сети о повышении с 15 марта отпускных цен на 5%. Подорожание затронет всю продукцию, кроме сливочного масла, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное ритейлерам.

Причины подорожания. Согласно письму, рост отпускных цен вызван удорожанием сырья и упаковочных материалов, ростом тарифов на транспортную и складскую логистику, повышением ключевой ставки и зарплат сотрудников на фоне дефицита кадров. Если ритейлеры откажутся закупать продукцию по новым ценам, «Молвест» приостановит поставки, а по уже отгруженной продукции — не будет участвовать в ценовых акциях, говорится в обращении.

Гендиректор ассоциации «Союзмолоко» Артем Белов в беседе с «Ведомостями» подтвердил, что затраты на производство сырья — сырого молока — за последние два года выросли на 24%. Однако питьевое молоко входит в перечень социально значимых товаров, поэтому производители повышают его цену минимально, добавил Белов.

Как отреагирует ритейл? Стоимость социально значимой молочной продукции на полках торговых сетей не изменится, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Если рост цен и будет, то в пределах инфляции, поскольку ритейлеры стараются держать цены на такие товары, добавил он.

Что говорят власти? В Минсельхозе следят за ситуацию с ценами на молочную продукцию, заявил «Ведомостям» представитель ведомства. С начала 2025 года рост цен производителей на пастеризованное молоко остается ниже инфляции, в среднем они составляют 73,9 рублей за килограмм, добавил он. Этому способствуют государственные меры по поддержке развития предприятий молочной отрасли, утверждают в министерстве.

В начале февраля «Известия» сообщали, что производители молочной продукции «Вимм-билль-данн» («Домик в деревне»), Health & Nutrition («Простоквашино»), Ehrmann («Эрмигурт», «Услада»), «Савушкин продукт» («Савушкин», «Брест-Литовск») и «Молочный кит» (Milk on) уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию на 5-10% из-за роста себестоимости производства.

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