Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Минсельхоз поддержал идею о минимальной доле российского вина в ресторанах

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

В Минсельхозе поддержали законопроект об установлении для ресторанов и торговых сетей минимальной доли российского вина в размере 20%. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства. Ранее «РБК Вино» сообщило, что отечественные рестораторы опасаются нехватки вина, если эта мера вступит в силу.

Минсельхоз поддержал идею о минимальной доле российского вина в ресторанах
  1. Новости

«Минсельхоз в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%», — заявили в ведомстве. Там добавили, что в условиях ограничений на рекламу алкоголя необходимо как можно шире использовать имеющиеся ресурсы для импортозамещения вина.

В министерстве также подчеркнули, что отечественная винодельная отрасль развивается все сильнее с каждым годом. По данным Минсельхоза, за 2024 год производство виноматериала выросло на 26,7% год к году, до 93,6 млн дал, а объемы производства вина увеличились на 14%, до 51,3 млн дал. «Положительные темпы производства российских вин сохраняются и в начале 2025 года», — отметили в ведомстве.

  • Законопроект об установлении минимальной квоты 20% для российских вин в рознице и в заведениях общепита был опубликован в октябре прошлого года. Авторы документа считают, что его принятие повысит конкурентоспособность отечественных вин и будет способствовать их продвижению среди потребителей.
  • 24 марта «РБК Вино» сообщило о том, что российские рестораторы беспокоятся о риске дефицита отечественного вина, из-за которого рестораны не смогут выполнить требование о квоте 20%.

Фото на обложке: Scott Warman / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме