Минсельхоз поддержал идею о минимальной доле российского вина в ресторанах

«Минсельхоз в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%», — заявили в ведомстве. Там добавили, что в условиях ограничений на рекламу алкоголя необходимо как можно шире использовать имеющиеся ресурсы для импортозамещения вина.

В министерстве также подчеркнули, что отечественная винодельная отрасль развивается все сильнее с каждым годом. По данным Минсельхоза, за 2024 год производство виноматериала выросло на 26,7% год к году, до 93,6 млн дал, а объемы производства вина увеличились на 14%, до 51,3 млн дал. «Положительные темпы производства российских вин сохраняются и в начале 2025 года», — отметили в ведомстве.