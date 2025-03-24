Минсельхоз поддержал идею о минимальной доле российского вина в ресторанах
В Минсельхозе поддержали законопроект об установлении для ресторанов и торговых сетей минимальной доли российского вина в размере 20%. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства. Ранее «РБК Вино» сообщило, что отечественные рестораторы опасаются нехватки вина, если эта мера вступит в силу.
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«Минсельхоз в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%», — заявили в ведомстве. Там добавили, что в условиях ограничений на рекламу алкоголя необходимо как можно шире использовать имеющиеся ресурсы для импортозамещения вина.
В министерстве также подчеркнули, что отечественная винодельная отрасль развивается все сильнее с каждым годом. По данным Минсельхоза, за 2024 год производство виноматериала выросло на 26,7% год к году, до 93,6 млн дал, а объемы производства вина увеличились на 14%, до 51,3 млн дал. «Положительные темпы производства российских вин сохраняются и в начале 2025 года», — отметили в ведомстве.
- Законопроект об установлении минимальной квоты 20% для российских вин в рознице и в заведениях общепита был опубликован в октябре прошлого года. Авторы документа считают, что его принятие повысит конкурентоспособность отечественных вин и будет способствовать их продвижению среди потребителей.
- 24 марта «РБК Вино» сообщило о том, что российские рестораторы беспокоятся о риске дефицита отечественного вина, из-за которого рестораны не смогут выполнить требование о квоте 20%.
Фото на обложке: Scott Warman / Unsplash
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