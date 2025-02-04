В Ставропольском крае построят теплицы для выращивания бананов
В городе Невинномысск Ставропольского края в ближайшее время начнется строительство пяти тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур, сообщил мэр города Михаил Миненков, его слова передает «Интерфакс».
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«Вчера были инвесторы. Мы сейчас в течение полутора недель подготовим документы для представления земельного участка <...>. Это будут большие комплексы: 5 комплексов по 150 тысяч кв. м, где будем выращивать бананы, маракуйю и разные фрукты <...>. Планируем собирать три урожая в год», — рассказал Миненков, цитата по «Интерфаксу».
Миненков добавил, что проект уже получил одобрение Минсельхоза, а инвестор готов приступить к строительству. Поскольку Невинномысск является территорией опережающего социально-экономического развития, подразумевается, что у проекта не будет обязательств по уплате налогов на землю и имущество, а налог инвестора на прибыль составит всего 5%, отмечает агентство.
В пресс-службе администрации Невинномысска рассказали «Интерфаксу», что инвесторами бананового производства являются ставропольское предприятие ООО «Генгрупп Рус», занимающееся выращиванием тропических и субтропических культур, и турецкая GenGroup Qazaqstan, которая с 2023 года выращивает бананы в Туркестанской области Казахстана.
Ранее, 24 января, генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов сообщил о том, что в России уже к концу года могут появиться первые бананы отечественного производства.
До этого, в конце ноября 2024 года, глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России могут начать выращивать бананы по примеру Казахстана. В Казахстане культивирование бананов началось в 2023 году с открытия турецкой компанией Gengroup Qazaqstan теплицы площадью 5,3 га, способной производить 1 тыс. тонн бананов в год. В проект вложили $4 млн. С 2023 года бананы тепличным способом выращивают и в Узбекистане.
Фото на обложке: Ira Lichi / Shutterstock
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