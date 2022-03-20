FT: цены на молоко могут сильно вырасти из-за ситуации на Украине

Мировые цены на молоко ожидают серьезного роста из-за проблем с инфляцией, логистикой, поставками удобрений и кормов, связанными с событиями на Украине. Главные мировые поставщики столкнулись с резким увеличением стоимости ресурсов для изготовления молока.

Как сообщает Financial Times, стоимость обезвоженного молочного жира в Новой Зеландии, на которую приходится 35% мирового экспорта молока, 15 марта достигла рекордной цены в $7111 за тонну. Цена на сухое цельное молоко, наиболее активно продаваемый продукт, в этом месяце достигла восьмилетнего максимума.

Крупнейший в мире экспортер молочной продукции новозеландская компания Fonterra, по информации издания, в этом месяце закупала у местных фермеров молоко по цене на 30% выше, чем год назад. Производитель предсказывает продолжение роста цен.

Совокупное производство молока в Новой Зеландии, Австралии, ЕС, США и Аргентине из-за климатических проблем в январе 2022 года снизилось на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Теперь к погодным условиям прибавились перебои в цепочках поставок и резкий рост цен на газ.

Кроме того, на увеличение стоимости молока влияет тот факт, что Россия и Украина — ведущие экспортеры азотных удобрений и пшеницы, которая служит кормом для крупного рогатого скота. На закупку кормов, по словам директора по политике стратегии Australian Dairy Farmers, приходится 70-80% затрат производителей молока.

Фото: Unsplash