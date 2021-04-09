Миллион человек в «Яндекс.Заправках»: компания отчиталась о рекорде

В среднем за месяц в сервисе заказывают топливо 3,7 млн раз, то есть водители заправляются примерно по четыре раза, гласит пресс-релиз «Яндекса», поступивший в редакцию RB.RU.

Компания также отметила высокие темпы роста аудитории: если в 2020-м она выросла вдвое по сравнению с 2019-м, то в 2021-м — уже вчетверо.

Общее количество заказов за первый квартал этого года составило почти 10,5 млн. Сумма чеков, прошедших через «Яндекс.Заправки», превысила 10 млрд рублей. Причём оба показателя выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Пролив в «Яндекс.Заправках» за первый квартал 2021 года вырос до 247 млн литров топлива, в том числе и за счёт корпоративного сегмента: за этот период таксисты и водители компаний залили через сервис более 140 млн литров.

«Заправки — довольно молодой сервис, и мы рады, что полезны уже миллионам пользователей. Росту популярности сервиса способствуют разные факторы. Во-первых, сервис становится более привычным для водителей. Во-вторых, более понятным благодаря улучшениям в дизайне, упрощению сценария оплаты, а также новым удобным функциям. Например, поиску АЗС по маршруту и возможности одним движением выбирать заправку до полного бака», — заявил Артём Прудников, руководитель Яндекс.Заправок.

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Фото: vicdemi / Depositphotos