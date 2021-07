Фонды Юрия Мильнера и Маши Дроковой инвестировали в юридический стартап DoNotPay

Фонд Юрия Мильнера DST Global и фонд Маши Дроковой Day One Ventures вложились в стартап DoNotPay, который привлек в очередном раунде $10 млн, сообщает BNN Bloomberg со ссылкой на источники. В раунде приняли участие Andreessen Horowitz, Lux Capital, Tribe Capital и Felicis Ventures, а также глава FTX Сэм Банкман-Фрид, глава UiPath Inc. Даниэль Дайнс, и бывший технический директор Coinbase Global Inc. Баладжи Сринивасан.

Стартап DoNotPay – «робот-юрист», запущенный в 2015 году Джошуа Браудером. Изначально робот был предназначен для помощи в оспаривании парковочных штрафов, но с годами вырос в полноценный юридический сервис. Сейчас он в автоматическом режиме оказывает пользователям небольшие услуги, например, помогает составлять иски (как, например, по громкому делу бюро кредитных историй Equifax Inc. в 2018 году) или подавать запросы в разные учреждения (в том числе на визы и гринкарты США).

Недавно стало известно, что DST Global Юрия Мильнера планирует вложиться в индийского «единорога», маркетплейс подержанных автомобилей Cars24, и эти инвестиции могут поднять стоимость компании в два раза до $2 млрд. Day One Ventures Маши Дроковой, в свою очередь, уже финансировал DoNotPay год назад в раунде на $12 млн. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем интервью с Машей Дроковой.

Фото: DoNotPay