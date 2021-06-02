Никто не может регулировать блогеров — Даня Милохин

Блогер Даня Милохин отрицательно отнёсся к идее регулирования тиктокеров государством. По его мнению, блогерство — это пространство со свободой действий.
По мнению Милохина, регулировать TikTok не может никто. Такое заявление блогер сделал в ходе Петербургского международного экономического форума, передаёт РБК.
«Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом».
Далее корреспондент РБК уточнила, что бы сделал блогер, если ему начнут указывать, как вести свой TikTok. Милохин ответил, что «так нельзя».
По мнению тиктокера, блогерство — свободное пространство, в котором «ты можешь снимать всё что хочешь, всё, что считаешь интересным». «Никто не может управлять твоим контентом», — добавил Милохин.
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Фото на обложке: Instagram.
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