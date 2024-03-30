ЦБ РФ заявил о минимальном внешнем долге с 2007 года — $316,8 млрд в 2023 году

Согласно годовому отчету Банка России за 2023 года, внешний долг страны составил составил $316,8 млрд долларов, что стало минимальным показателем с 2007 года, когда долг $313,2 млрд. За 12 месяцев истекшего финансового года внешний долг снизился на $68,2 млрд, что эквивалентно 17,7%.

В отчете также отмечается, что общего снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора и «прочих» секторов экономики, поскольку долг банковского сектора ($94,7 млрд) остался практически неизменным.

Внешняя задолженность по секторам, согласно документам ЦБ РФ:

органы государственного управления ставили $32,7 млрд (долг снизился на треть),

обязательства по валютным госбумагам — 14,8 млрд (ниже на 9,2%),

обязательства по ОФЗ — $16,537 млрд (ниже на 41,2%),

«прочие» сектора экономики — $189,4 млрд (снизился на $55,4 млрд).

В связи с этим снизились и соотношения между внешним долгом и ВВП (с 16,5% до 15,8%) и внешней задолженности органов госуправления к ВВП (с 2% до 1,6%).

Помимо прочего ЦБ отчитался о прибыли — впервые за шесть лет — за счет «положительной переоценки ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка». Прибыль Банка России составила 140,4 млрд рублей.

В отчете также показано положительное влияние неоднократное повышение ключевой ставки на показатели инфляции (по итогам года она составила 7,4%) и рост ВВП (на 3,6%). Оба показателя не соответствуют прогнозам.

Отдельно ЦБ подчеркивает ключевые результаты мер по поддержке граждан и бизнеса. К примеру, рост кредитов крупных корпораций и МСП, частое использование СБП в среде предпринимателей. Банк также приводит данные по выпускам ЦФА (65 млрд рублей) и — без сравнения с предыдущими годами — по IPO (привлечено 40,5 млрд рублей).

Фото на обложке и в тексте: ЦБ РФ