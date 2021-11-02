Минцифры проведет «зачистку» реестра отечественного ПО впервые за шесть лет

Минцифры на этой неделе назовет программы, которые будут исключены из реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Вопрос об их удалении министерство поднимет на ближайшем заседании экспертного совета, которое может состояться в ноябре.

О планах Минцифры по чистке реестра сообщили «Известия». Сейчас у разработчиков есть время обновить данные в перечне.

Ранее во время проверки продуктов, включенных в реестры российского и евразийского ПО, Минцифры выявило около 900 программ с неактуальными данными. Кроме того, министерству не удалось связаться со 104 правообладателями, так как сведения о них были исключены из ЕГРЮЛ.

Программы в реестре проверяются и на соответствие другим требованиям. Так, компании-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна обладать исключительными правами на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

Чистка реестра необходима как минимум потому, что аудит ПО должен проводиться ежегодно, но за шесть лет его ни разу не было, указывают эксперты. Минцифры может поднять вопрос об исключении ПО из реестра на обсуждение на ближайшем заседании экспертного совета по программному обеспечению. По данным директора ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Рената Лашина, оно может пройти до конца ноября 2021 года.

Реестр российского ПО запущен в январе 2016 года и сейчас насчитывает около 12 тыс. программ. Госорганы обязаны отдавать предпочтение продуктам из этого списка. ПО, разработанное за рубежом, госструктурам можно закупать только в случае отсутствия альтернативы в реестре. Также для разработчиков ПО из списка доступны льготы, например нулевой НДС.

Прежде всего из реестра будут исключены правообладатели программ, сведения о которых исчезли из ЕГРЮЛ, считает Лашин.

Помимо этого поводом для проверки может стать изменившиеся с момента появления реестра правила включения в него, сообщила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Легитимность присутствия продуктов, которые попали в список до ужесточения правил, не пересматривалась.

Кроме того, в 2020 году была разработана методика, как отличать действительно отечественные операционные системы (ОС), отметила Касперская. Таким образом, чистка реестра может затронуть и ОС.

Разработчики, чье ПО будет удалено из реестра, будут лишены доступа к значительному источнику доходов. По данным гендиректора «МойОфис» Дмитрия Комиссарова, только за первое полугодие 2021 года госсектор потратил на закупку ПО более 38,4 млрд рублей.

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