Минцифры предложило добавить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации

Минцифры изучает возможность добавить руководящие должности в сфере IT в перечень специальностей, которые подпадают под критерии отрочки в рамках частичной мобилизации.
Об этом сообщается в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли, пишет «Интерфакс».
Так Шадаев прокомментировал возможность предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности, полученной в вузе.
Однако министр уточнил, что глава IT-компании должен сам определять факт своего участия в разработке и поддержании программных продуктов (это обязательное условие для получения отсрочки).
Глава Минцифры также пояснил, что учредители аккредитованных IT-компаний, если они не числятся в качестве сотрудников этих организаций, права на отсрочку не имеют.
Для сотрудников IT-компаний, оформленных как ИП, «единственный вариант для получения отсрочки — оформляться как юрлицо и получать аккредитацию».
Фото на обложке: Unsplash
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