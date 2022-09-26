Минцифры предложило добавить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации

Минцифры изучает возможность добавить руководящие должности в сфере IT в перечень специальностей, которые подпадают под критерии отрочки в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщается в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли, пишет «Интерфакс».

Так Шадаев прокомментировал возможность предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности, полученной в вузе.

Однако министр уточнил, что глава IT-компании должен сам определять факт своего участия в разработке и поддержании программных продуктов (это обязательное условие для получения отсрочки).

Глава Минцифры также пояснил, что учредители аккредитованных IT-компаний, если они не числятся в качестве сотрудников этих организаций, права на отсрочку не имеют.

Для сотрудников IT-компаний, оформленных как ИП, «единственный вариант для получения отсрочки — оформляться как юрлицо и получать аккредитацию».

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