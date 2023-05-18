Минцифры готовит закон для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры

Минцифры разрабатывает законопроект для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры. Проект документа уже согласовали, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

Об этом «Ведомостям» сообщили источники в правительстве и IT-компаниях. Газета не привела подробностей документа. В Минцифры и правительстве не ответили на запрос издания.

На сегодняшний день к КИИ относятся госорганы и организации в областях здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, у которых есть объекты критической инфраструктуры.

Эксперты издания считают, что стимулировать к ускорению перехода на российские решения в КИИ может наступление ответственности компаний и даже определенных топ-менеджеров за невыполнение. По их словам, сейчас примерно 80–90% задач по защите КИИ решается доступными отмечественными программными инструментами.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования госорганами и госкомпаниями иностранного ПО. Они должны перейти на российские продукты на объектах КИИ с 1 января 2025 года.

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