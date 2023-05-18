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Минцифры готовит закон для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры разрабатывает законопроект для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры. Проект документа уже согласовали, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

Минцифры готовит закон для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры

Об этом «Ведомостям» сообщили источники в правительстве и IT-компаниях. Газета не привела подробностей документа. В Минцифры и правительстве не ответили на запрос издания.

На сегодняшний день к КИИ относятся госорганы и организации в областях здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, у которых есть объекты критической инфраструктуры.

Эксперты издания считают, что стимулировать к ускорению перехода на российские решения в КИИ может наступление ответственности компаний и даже определенных топ-менеджеров за невыполнение. По их словам, сейчас примерно 80–90% задач по защите КИИ решается доступными отмечественными программными инструментами.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования госорганами и госкомпаниями иностранного ПО. Они должны перейти на российские продукты на объектах КИИ с 1 января 2025 года.

Фото на обложке: Thapana_Studio / Shutterstock

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