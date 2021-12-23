Минцифры предложило ввести статус «цифровой резидент» для иностранных IT-специалистов

Минцифры РФ предложило ввести статус «цифровой резидент» для иностранных IT-специалистов, которые собираются открыть в России компании или устроиться на работу.

«Цифровое резидентство» уже внедрено в некоторых зарубежных странах. Например, в Эстонии IT-специалисты получают цифровое удостоверение личности и с помощью него регистрируют компании, платят налоги, дистанционно взаимодействуют с государством.

Механизм «цифрового резидентства» для иностранных компаний упоминался в так называемом втором пакете мер поддержки IT-отрасли, который был утвержден 9 сентября. Разработать меры внедрения такого механизма поручили Минцифры, сообщило агентство РБК.

В частности, в России «цифровые резиденты» смогут получить так называемый режим IP Box в области интеллектуальной собственности, который сейчас действует в ряде европейских стран. Пока льготы не распространяются на доменные имена, товарные знаки, дизайн, ноу-хау и другие продукты, а также способы их коммерциализации. Кроме того, планируется регламентировать процесс оформления дистанционной работы по трудовому соглашению из-за границы.

Также планируется внести изменения в законодательство о валютном контроле, Уголовный кодекс и КоАП, устанавливающие гибкие правила при работе IТ-компаний с иностранными контрагентами, а также сокращающие риски привлечения к уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства.

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Фото на обложке: Unsplash