Минцифры предложило ограничить доступ к госуслугам за отказ от биометрии

В Минцифры предложили ускорить сбор биометрических данных жителей страны. Для этого власти планируют ограничить удалённый доступ к ряду госуслуг для тех, кто не предоставил биометрию. Сбор данных может начаться не только через банки, как сейчас, но и через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

С помощью новых мер за два года власти рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с текущих 164 тыс. до 70 млн, пишет «Коммерсант». Источники издания рассказали, что в Минцифры 26 февраля состоялось совещание, посвященное применению ЕБС для удаленной идентификации абонентов. На совещании отметили, что сейчас в России сбор биометрии идет очень медленно.

Сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк считает, что ускорение темпов сбора биометрии нужно государству для упрощения слежки за людьми, в том числе, с помощью систем распознавания лиц. Эксперты также отмечают, что безопасность биометрической базы вызывает сомнение – она может попасть в руки криминальных структур.

При этом замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам.

«Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием ЕСИА по связке логин и пароль. Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале Госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации», — сказал он.

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