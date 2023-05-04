В Минцифры предложили ввести нормы регулирования работы блогеров

В Минцифры заявили о необходимости законодательного регулирования деятельности блогеров. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Там пояснили, что сфера сейчас не имеет никакой базы регулирования, а этот вопрос требует отдельной проработки.

«Для нормативного регулирования, например, нужно установить, что понимается под термином «блогер» и что включает в себя их деятельность. Кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры подчеркнули, что на блогеров распространяются общие положения законодательства, в том числе и предусматривающие ответственность за запрещенную информацию.

Ранее в России завели дела за неуплату налогов на нескольких блогеров с большой аудиторией. С претензиями от ФНС столкнулись автор «марафонов желаний» Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерией Чекалиной известной как Лерчек.

Накануне ФНС предложила ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов, а не ждать 75 дней с момента вступления в силу решения о привлечении к ответственности.

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