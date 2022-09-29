Минцифры рекомендовало IT-компаниям выплачивать мобилизованным сотрудникам 80% от их зарплат

Минцифры попросило руководителей IT-компаний и операторов связи сохранить мобилизованным сотрудникам ежемесячные выплаты в размере 80% от зарплаты, а также выплатить несколько окладов единовременно.
В ведомстве отметили, что работники IT-компаний и операторов связи, которым не положена отсрочка от мобилизации, будут нести военную службу. Им рекомендуется выплачивать минимум 80% от оклада каждый месяц.
«Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей», — говорится в сообщении в telegram-канала ведомства.
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На преференции также могут рассчитывать контрактники и добровольцы.
Фото на обложке: Unsplash
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