Минэкономразвития изменит правила льготного кредитования малого бизнеса

Минэкономразвития планирует ограничить выдачу малому и среднему предпринимательству (МСП) и самозанятым слишком крупных льготных кредитов и пресечь нарушения банками лимитов по такому кредитованию.

Минэкономразвития Разработало поправки к правилам предоставления субсидий банкам на компенсацию недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам МСП и самозанятым. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минэкономразвития предлагает перестать выдавать субсидии банкам по договорам, заключенным в 2019-2021 годах на сумму более 500 млн рублей с субъектами МСП, которые относятся к категории «микропредприятие», осуществляют деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Кроме того, предлагается прекратить выдавать субсидии по кредитным договорам с компаниями, которые были исключены из Единого реестра субъектов МСП в 2019-2020 годах.

Новые требования вводятся и для банков. Так, компании должны иметь возможность отказаться от дополнительных платных услуг, предлагаемых кредитными организациями при оформлении кредита.

Кроме того, если банк не достиг или превысил размер предоставленной субсидии, специальная комиссия может сократить объем выдачи кредитов и уменьшить лимит субсидий кредитной организации на следующий финансовый год.

Как уточняется в пояснительной записке, данная инициатива направлена на усиление дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для перераспределения сердств на самых малых заемщиков. Это позволит максимально охватить господдержкой тех, кто в ней действительно нуждается.

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