Минэкономразвития России дало старт третьему конкурсному отбору компаний-разработчиков ИИ для дальнейшей грантовой поддержки в 2025-2026 гг. на общую сумму в 4,5 млрд рублей для шести или более победителей (каждый получит до 758 млн рублей). Важным условием участия в конкурсе станет наличие внебюджетного софинансирования минимум 30% от суммы гранта.

Минэк выбирает получателей грантов на общую сумму 4,5 млрд рублей для разработок в сфере ИИ

https://rb.ru/news/mineko-45mlrd-ii/

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