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Минэк выбирает получателей грантов на общую сумму 4,5 млрд рублей для разработок в сфере ИИ

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минэкономразвития России дало старт третьему конкурсному отбору компаний-разработчиков ИИ для дальнейшей грантовой поддержки в 2025-2026 гг. на общую сумму в 4,5 млрд рублей для шести или более победителей (каждый получит до 758 млн рублей). Важным условием участия в конкурсе станет наличие внебюджетного софинансирования минимум 30% от суммы гранта.

Минэк выбирает получателей грантов на общую сумму 4,5 млрд рублей для разработок в сфере ИИ
  1. Новости

Минэк ищет разработчиков «сильного ИИ», способного имитировать работу человеческого мозга, а также создателей «фундаментальных и генеративных моделей». Средства поддержки будут выделены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных», сообщил «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Требование о внебюджетном финансировании призвано привлечь к проектам партнеров из производственной сферы и стимулировать скорейшее появление инноваций. Курировать третий конкурсный отбор будет Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР).

Первый такой конкурс Минэк состоялся в 2021 году, второй — в 2023 году. По итогам работы грантополучателей помимо научных исследований и публикаций создано 15 фреймворков и запущено около 50 прикладных решений с 36 партнерами («Газпром нефть», «Яндекс», «Сбер», МТС и пр.).

Фото на обложке: Unsplash

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