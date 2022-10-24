Минэкономиразвития создаст в России «витрину стартапов»

В России запустят единый реестр получателей господдержки инновационной деятельности, следует из соответствующего постановления правительства. Таким образом власти намерены создать инструмент получения обратной связи об эффективности мер поддержки высокотехнологичных направлений.

С помощью реестра планируется определить наиболее приоритетные технологические направления и востребованность тех или иных продуктов. Также утверждается, что нововведение поможет инвесторам подбирать наиболее эффективные решения для вложений.

«Вся информация о высокотехнологичных компаниях, которые попали в контур государственной поддержки, включается в реестр. Таким образом, формируется общая картина о технологическом предпринимательстве в России», — сказал заместитель Министра экономического развития России Максим Колесников.

Отмечается, что теперь компаниям, которые ранее пользовались мерами поддержки государства, не потребуется повторно предоставлять документы для реализации новых проектов. Меры будущей поддержки будут формироваться под потребности организаций, которые попали в реестр.

На основании данных реестра Минэкономразвития совместно с Координационным центром создаст «витрину стартапов». Она будет состоять из высокотехнологичных компаний с возможностью поиска и фильтрации проектов по ряду показателей, интересующих инвесторов.

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