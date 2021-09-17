Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минфин выступил против регулирования цифровых валют в России

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минфин считает избыточным регулирование цифровых валют в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, относиться к ним надо как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках.

Минфин выступил против регулирования цифровых валют в России

«Я считаю, что у нас есть ряд направлений, где регулирование избыточное. В первую очередь это касается регулирования цифровых валют», — передает ТАСС слова Моисеева. Замминистра напомнил, что цифровые рубли являются электронными наличными деньгами. 

«Это поддержание технологий и очевидно желание государства контролировать все. Цифровой рубль — это шаг в этом направлении. Это дорога, по которой идет весь мир. И я рад, что ЦБ тоже по ней идет», — заявил Моисеев.

Концепция цифрового рубля обсуждается с осени 2020 года. Ожидается, что цифровой рубль станет третьим типом нацвалюты и будет использоваться наравне с наличными и безналичными деньгами. Тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году, после его выпустят в обращение. 

В 2020 году в России был принят закон «О цифровых финансовых активах», который регулирует обращение цифровых валют в стране.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: FabrikaSimf / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минфин предложил повысить ставки по налогу на прибыль до 30%
  2. 2 Минфин отказался дофинансировать программу поддержки МСП
  3. 3 Бархатный сезон: где отдохнуть вдвоем за 50 тыс. рублей
  4. 4 Стартап выходцев из СНГ для онлайн-торговли цветными металлами привлек $33 млн
  5. 5 Лекарства из «Сбер Еаптеки» будет доставлять «Самокат»

ВОЗМОЖНОСТИ

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма