Минфин выступил против регулирования цифровых валют в России

Минфин считает избыточным регулирование цифровых валют в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, относиться к ним надо как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках.

«Я считаю, что у нас есть ряд направлений, где регулирование избыточное. В первую очередь это касается регулирования цифровых валют», — передает ТАСС слова Моисеева. Замминистра напомнил, что цифровые рубли являются электронными наличными деньгами.

«Это поддержание технологий и очевидно желание государства контролировать все. Цифровой рубль — это шаг в этом направлении. Это дорога, по которой идет весь мир. И я рад, что ЦБ тоже по ней идет», — заявил Моисеев.

Концепция цифрового рубля обсуждается с осени 2020 года. Ожидается, что цифровой рубль станет третьим типом нацвалюты и будет использоваться наравне с наличными и безналичными деньгами. Тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году, после его выпустят в обращение.

В 2020 году в России был принят закон «О цифровых финансовых активах», который регулирует обращение цифровых валют в стране.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!