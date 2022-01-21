Минфин нашел способ снизить ипотечные ставки для заемщиков

Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») предоставят доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Это позволит снизить ставки по ипотеки. Соответствующий законопроект намерен разработать Минфин.

Документ, согласно плану законопроектной деятельности, могут внести в Госдуму зимой 2023 года, сообщили «Известия».

Нововведение упростит процедуру выпуска ценных бумаг, которая поможет банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств для дальнейшего оборота.

Инструмент работает и сейчас, но у «Дома.РФ» нет доступа к дополнительной информации, как и возможности оценить риски по облигациям.

В Минфине считают, что инициатива повлияет на снижение расходов на секьюритизацию и повысит скорость проведения таких сделок, а также повлияет на повышение качества портфеля ипотечных кредитов

По прогнозам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, снижение ставок для благонадежных клиентов может составить 0,25–0,75 процентных пункта.

При наличии факторов риска, по словам руководителя Est-a-Tet Алексея Новикова, сегодня ставка повышается на 0,5–0,7 п.п., то понижение для надежных заемщиков может быть 0,5–1 п.п.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!