Минфин составил список офшоров для реализации запрета на господдержку

Минфин составил список офшоров для запрета на выделение с 2023 года господдержки компаниям, которые на 25% и более принадлежат акционерам из этих государств и территорий. В список вошли Кипр, Мальта, Швейцария, Сингапур и другие. Запрет затронет крупные российские компании, среди которых НЛМК, «Норникель» и «Тинькофф банк».
Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России, обратили внимание «Ведомости». В список вошли Кипр и Мальта, Швейцария, Гонконг и Сингапур, Ирландия, Черногория, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланка и другие.
Список был составлен для реализации запрета на выделение с 2023 года господдержки компаниям, которые на 25% и более принадлежат структурам в офшорах. На данный момент от господдержки отрезаны компании, более 50% капитала которых принадлежат акционерам из офшоров.
Через Кипр, который является одним из самых популярных офшоров для российских компаний, в 2018 году, по данным Минфина, было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году уже более 1,9 трлн рублей. В 2020 году перевод дивидендов на Кипр утроился – с 102,6 млрд рублей до 311,4 млрд рублей за девять месяцев 2021 года, ранее сообщал глава ФНС.
Так, через Кипр структурированы крупные российские компании, среди которых НЛМК (на 79,3% принадлежит Fletcher Group Holdings Limited), «Норникель» (на 35,95% косвенно контролируется Interros Ltd), «Тинькофф банк» (на 100% принадлежит TCS Group Holding PLC), объединенная сеть «Красное и белое» и «Бристоль» (принадлежит Mercury Retail Group).
Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, что позволит компаниям, ведущим основной бизнес на территории РФ, изменить корпоративную структуру (деофшоризироваться)», пояснили в Минфине.
В пояснительной записке Минфин отметил, что мера призвана минимизировать негативное влияние санкций в связи с уязвимостью реализации прав собственников промежуточного офшорного владения на производственные активы в РФ в случае попадания владельцев офшорной компании в черный список Минфина США.
Для ПАО в вопросах господдержки не будут учитываться обращающиеся на торгах акции. Их акции должны обращаться на торгах в России. Аналогичное правило будет применяться в случае участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО.
Документом предусмотрены исключения для отдельных компаний, но не уточняется для каких. Первоначально снизить долю допустимого офшорного участия до 25% для претендентов на господдержку планировалось с 2022 года. Однако Минфин решил отложить этот шаг на год, чтобы компании успели подготовиться.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Andrey_Popov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Открываем ООО бесплатно: 9 лучших сервисов для регистрации компании
- 2 Осознанный шаг: что ждет предпринимателя после открытия бизнеса в другой стране
- 3 Подготовка к суду: 5 шагов, о которых нужно знать бизнесу
- 4 Booking отказывается от паритета цен. Почему это заставляет нервничать владельцев других агрегаторов
- 5 Разработали имя для бренда. Что дальше?
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
21 января 2022
22 января 2022
31 января 2022