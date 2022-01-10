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Минфин составил список офшоров для реализации запрета на господдержку

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минфин составил список офшоров для запрета на выделение с 2023 года господдержки компаниям, которые на 25% и более принадлежат акционерам из этих государств и территорий. В список вошли Кипр, Мальта, Швейцария, Сингапур и другие. Запрет затронет крупные российские компании, среди которых НЛМК, «Норникель» и «Тинькофф банк».

Минфин составил список офшоров для реализации запрета на господдержку

Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России, обратили внимание «Ведомости». В список вошли Кипр и Мальта, Швейцария, Гонконг и Сингапур, Ирландия, Черногория, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланка и другие. 

Список был составлен для реализации запрета на выделение с 2023 года господдержки компаниям, которые на 25% и более принадлежат структурам в офшорах. На данный момент от господдержки отрезаны компании, более 50% капитала которых принадлежат акционерам из офшоров.

Через Кипр, который является одним из самых популярных офшоров для российских компаний, в 2018 году, по данным Минфина, было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году уже более 1,9 трлн рублей. В 2020 году перевод дивидендов на Кипр утроился – с 102,6 млрд рублей до 311,4 млрд рублей за девять месяцев 2021 года, ранее сообщал глава ФНС.

Так, через Кипр структурированы крупные российские компании, среди которых НЛМК (на 79,3% принадлежит Fletcher Group Holdings Limited), «Норникель» (на 35,95% косвенно контролируется Interros Ltd), «Тинькофф банк» (на 100% принадлежит TCS Group Holding PLC), объединенная сеть «Красное и белое» и «Бристоль» (принадлежит Mercury Retail Group).

Запрет вступит в силу с 1 января 2023 года, что позволит компаниям, ведущим основной бизнес на территории РФ, изменить корпоративную структуру (деофшоризироваться)», пояснили в Минфине.

В пояснительной записке Минфин отметил, что мера призвана минимизировать негативное влияние санкций в связи с уязвимостью реализации прав собственников промежуточного офшорного владения на производственные активы в РФ в случае попадания владельцев офшорной компании в черный список Минфина США. 

Для ПАО в вопросах господдержки не будут учитываться обращающиеся на торгах акции. Их акции должны обращаться на торгах в России. Аналогичное правило будет применяться в случае участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО.

Документом предусмотрены исключения для отдельных компаний, но не уточняется для каких. Первоначально снизить долю допустимого офшорного участия до 25% для претендентов на господдержку планировалось с 2022 года. Однако Минфин решил отложить этот шаг на год, чтобы компании успели подготовиться. 

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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