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Минфин предложил существенно снизить штрафы за незаконные валютные операции

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минфин предложил значительно снизить штрафы для компаний за нарушения валютного законодательства. Предполагается, что это позволить смягчить негативное влияние западных санкций на экспортеров.

Минфин предложил существенно снизить штрафы за незаконные валютные операции

Соответствующий законопроект Минфин внес в правительство, сообщил РБК. В частности, документ предполагает снижение штрафов для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции.

По мнению Минфина, в условиях западных санкций такие меры позволят смягчить негативное влияние ограничений на экспортеров. Законопроект вносит поправки в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Предлагается снизить штрафы:

  • за незаконные валютные операции до 20-40% по сравнению с действующими штрафами в 75-100% от суммы незаконной валютной операции;
  • за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым и валютным внешнеторговым договорам до 3-5% (с действующих сейчас штрафов в 3-10% по рублевым договорам и 5-30% по валютным);
  • за неисполнение или прекращение обязательств по внешнеторговому договору до 3-5% от суммы денежных средств, причитающихся от нерезидента резиденту (с текущих 5-30%).

Кроме того, Минфин предложил отказаться от понятия «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности». Его законодательно закрепили в 2020 году. Для таких участников были установлены более низкие ставки по штрафам.

Законопроект уже согласован с правительством. Его одобрили Центральный банк, Минэк, Минпромторг и Росфинмониторинг.

Однако Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила против некоторых поправок, предложенных Минфином, из-за принципиальных разногласий. Ведомство не согласно со снижением штрафов для экспортеров за нерепатриацию валютной выручки. По мнению ФТС, это создает условия для бесконтрольного вывода из России материальных ресурсов и окажет негативное влияние на формирование платежного баланса.

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Фото на обложке: HANK50 / Shutterstock

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