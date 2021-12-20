Минпромторг отсудил у российского разработчика суперкомпьютеров 3,3 млрд рублей

Минпромторг отсудил у российского разработчика суперкомпьютеров «Т-платформы» 3,3 млрд рублей. Значительную часть этой суммы компания получила в виде субсидий на производство процессоров «Байкал», которые в итоге так и не выпустила.

Информация о взыскании 3,3 млрд рублей с АО «Т-платформы» в пользу Министерства промышленности и торговли РФ содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

В постановлении говорится, что «Т-платформы» обязаны вернуть Минпромторгу 2,76 млрд рублей субсидий и оплатить штрафные санкции в размере 500 млн рублей. Кроме того, предприятие заплатит еще 200 тысяч рублей в виде государственной пошлины.

Также в постановлении указано, что иск Минпромторга удовлетворен частично, а во встречном иске АО «Т-платформы» к Минпромторгу суд отказал.

«Т-платформы» в момент получения субсидий контролировала разработчика отечественных процессоров «Байкал» – компанию «Байкал электроникс». Значительная часть суммы, которую суд обязал вернуть Минпромторгу, это субсидии, которые компания получила на производство процессоров и продуктов на их базе. Процессоры должны были быть готовы еще в 2019 году, но условия контракта «Т-платформы» так и не выполнила.

14 декабря в отношении АО «Т-платформы» началась процедура банкротства. Генеральный директор компании Всеволод Опанасенко является обвиняемым по уголовному делу о поставках компьютеров на 357 млн рублей для нужд МВД. Следствие полагает, что Опанасенко получал контракты на выгодных условиях, хотя поставляемое оборудование не соответствовало требованиям.

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Фото на обложке: Baikal Electronics