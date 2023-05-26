Минпромторг разрешит поставлять контактные линзы по параллельному импорту

Минпромторг разрешит ввозить в Россию контактные линзы по схеме параллельного импорта. Об этом в ведомстве сообщили изданию РБК. Речь идет о трех брендах: Johnson & Johnson, Alcon Laboratories и Bausch & Lomb.

«Эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», — пояснили в министерстве, указав, что практика выдачи лицензий на такие товары в период действия санкций пока не сформирована.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщил, что компания Johnson & Johnson (производитель линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) уведомляет российских партнеров о прекращении поставок этого товара в страну. Такое решение обусловлено новыми ограничениями Министерства торговли США на ввоз продукции в РФ.

Вслед за этим Минпромторг заявил, что российские заводы обладают мощностями для того, чтобы страна сама обеспечивала себя интраокулярными линзами.

На продукцию Johnson & Johnson приходится более половины (51%) российского рынка контактных линз, свидетельствуют данные Belure Group. CooperVision, в свою очередь, обеспечивает, 11%, Bausch & Lomb — 15%. Так, 77% рынка приходится именно на бренды США.

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