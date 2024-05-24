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Минпромторг разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг вместе с участниками IT-рынка разрабатывает «дорожную карту» для развития систем автоматизированного проектирования (САПР) в микроэлектронике. Власти планируют к 2030 году выделить средства, чтобы стимулировать дизайн-центры переходить на отечественный софт, узнал «Ъ».

Минпромторг разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года

Пока они используют программы зарубежных Synopsys и Cadence для проектирования чипов, плат и т. д., но уже сталкиваются с отказами в поддержке.

При этом участники рынка уверены, что российские САПР не будут отвечать современным технологическим нормам и потребуют инвестиций в десятки миллиардов долларов.

  • Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов. Министерство получило соответствующее предложение от участников отрасли. Исключение из параллельного импорта также может коснуться систем хранения данных.
  • Российские производители электроники попросили внести ограничения в параллельным импорт выпускаемых ими продуктов в июле 2023 года. Предлагалось запретить ввоз в Россию готовых импортных серверов и СХД, но не ограничивать закупку их компонентов.

Фото на обложке: Unsplash

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