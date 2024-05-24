Минпромторг вместе с участниками IT-рынка разрабатывает «дорожную карту» для развития систем автоматизированного проектирования (САПР) в микроэлектронике. Власти планируют к 2030 году выделить средства, чтобы стимулировать дизайн-центры переходить на отечественный софт, узнал «Ъ».

Минпромторг разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года