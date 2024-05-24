Минпромторг разрабатывает «дорожную карту» для развития САПР в микроэлектронике до 2030 года

Минпромторг вместе с участниками IT-рынка разрабатывает «дорожную карту» для развития систем автоматизированного проектирования (САПР) в микроэлектронике. Власти планируют к 2030 году выделить средства, чтобы стимулировать дизайн-центры переходить на отечественный софт, узнал «Ъ».
Пока они используют программы зарубежных Synopsys и Cadence для проектирования чипов, плат и т. д., но уже сталкиваются с отказами в поддержке.
При этом участники рынка уверены, что российские САПР не будут отвечать современным технологическим нормам и потребуют инвестиций в десятки миллиардов долларов.
- Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов. Министерство получило соответствующее предложение от участников отрасли. Исключение из параллельного импорта также может коснуться систем хранения данных.
- Российские производители электроники попросили внести ограничения в параллельным импорт выпускаемых ими продуктов в июле 2023 года. Предлагалось запретить ввоз в Россию готовых импортных серверов и СХД, но не ограничивать закупку их компонентов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 Softline запускает Хаб в ОАЭ
- 3 Как предпринимателям вести себя при налоговых проверках, связанных с IT-деятельностью
- 4 В Сочи пройдет конференция-кэмп для C-level в IT South HUB 2024
- 5 Что нужно знать DevOps-инженеру, чтобы быть востребованным на рынке
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2024
25 мая 2024
25 мая 2024