Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Минсельхоз и «Яндекс» поддержат местных производителей

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Бизнес-группа по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» и Минсельхоз РФ совместными усилиями поддержат предпринимателей, задействованных в сфере сельского хозяйства.

Минсельхоз и «Яндекс» поддержат местных производителей

Это позволит российским производствам находить новые каналы сбыта, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ближайшее время в проекте будут задействованы сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» – это даст производителям дополнительные возможности сбыта и шанс выйти на новую аудиторию покупателей.

В течение последнего года «Яндекс» занимался привлечением локальных сельхозпроизводителей «на полки» своих сервисов. Компания отмечает, что 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» зачастую составляет продукция местных производителей. Также сервис предоставляет небольшим брендам возможность попасть на «экспериментальную полку», что помогает в дальнейшем выйти в крупные ритейл-сети.

С одной стороны, это даёт возможность гражданам приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, с другой – открывает перед аграриями новый, очень эффективный канал сбыта.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ

По мнению Патрушева, сотрудничество с «Яндексом» придаст дополнительный стимул цифровизации АПК и положительно отразится на эффективности работы отрасли в целом. 

Партнёрство сервисов «Яндекса» и Минсельхоза позволит расширить информирование населения, что приведёт к привлечению новой аудитории. Такой формат работы уже успешно опробован в Нижегородской области и Республике Татарстан. Будут задействованы и возможности маркетплейса «Яндекса»: в нем увеличится ассортимент фермерской продукции.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Baloncici / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Названо число несовершеннолетних предпринимателей в России
  2. 2 Fort Ross Ventures и IT-холдинг «Ланит» поддержат до 100 стартапов из России и ближнего зарубежья
  3. 3 PepsiCo, «Самокат» и Сбербанк выпустят совместный продукт
  4. 4 «Яндекс.Драйв» и «ВТБ Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
  5. 5 На трассе М11 заработает коридор для беспилотных транспортных средств
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

Все ВОЗМОЖНОСТИ