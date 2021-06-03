Минсельхоз и «Яндекс» поддержат местных производителей

Бизнес-группа по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» и Минсельхоз РФ совместными усилиями поддержат предпринимателей, задействованных в сфере сельского хозяйства.

Это позволит российским производствам находить новые каналы сбыта, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ближайшее время в проекте будут задействованы сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» – это даст производителям дополнительные возможности сбыта и шанс выйти на новую аудиторию покупателей.

В течение последнего года «Яндекс» занимался привлечением локальных сельхозпроизводителей «на полки» своих сервисов. Компания отмечает, что 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» зачастую составляет продукция местных производителей. Также сервис предоставляет небольшим брендам возможность попасть на «экспериментальную полку», что помогает в дальнейшем выйти в крупные ритейл-сети.

С одной стороны, это даёт возможность гражданам приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, с другой – открывает перед аграриями новый, очень эффективный канал сбыта. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ

По мнению Патрушева, сотрудничество с «Яндексом» придаст дополнительный стимул цифровизации АПК и положительно отразится на эффективности работы отрасли в целом.

Партнёрство сервисов «Яндекса» и Минсельхоза позволит расширить информирование населения, что приведёт к привлечению новой аудитории. Такой формат работы уже успешно опробован в Нижегородской области и Республике Татарстан. Будут задействованы и возможности маркетплейса «Яндекса»: в нем увеличится ассортимент фермерской продукции.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!