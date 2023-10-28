Минсельхоз отказал пивоварам в финансировании хмелеводства

В Министерстве сельского хозяйства не поддержали проект специальной программы по хмелеводству Ассоциации производителей пива (АПП), которая могла бы стать частью Госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В этом случае пивовары могли бы получить субсидии на сумму 9,5 млрд рублей, чтобы построить лаборатории, маточники и питомники для саженцев, закупить профессиональную технику, настроить производственные процессы и импортозаместить западный хмель. Но в ведомстве считают, что индустрию поддерживают в достаточном объеме — в новых мерах нет необходимости.

РБК ознакомился с проектными документами АПП и получил комментарий от Минсельхоза: крупнейшим производителям пива предлагается «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ» и не рассчитывать на государственные инициативы.

Власти осознают, что 95% используемого в производстве пива хмеля ввозится из-за границы, но участникам АПП (среди которых — AB InBev Efes, «Балтика», «Хейнекен» и др.) предоставляют все необходимые инструменты и возможности, чтобы увеличить объемы его производства в России.

Пивовары с этим не согласны: они констатируют «фактически полное» отсутствие необходимой для развития хмелеводства техники. Нет в стране и качественных локаций для выращивания хмеля. Все это ведет к потерям бизнеса: объем импорта в сравнении с 2022 годом вырос почти на 10% в физическом выражении (до 4,4 тыс. т) и на 7,2% в денежном выражении (составило до $60,7 млн).

Современные российские возможности производства хмеля составляют лишь 218 т с 328 га, что составляет не более 4,7% всей потребности рынка (не менее 4,6 тыс. т ежегодно). В этом контексте пивовары уверены, что отрасли необходимо:

создать лаборатории, маточники и питомники для выращивания соответствующих саженцев,

сформировать перечень регионов с подходящими агроклиматическими условиями для хмелеводства,

собрать реестр необходимой сельскохозяйственной техники и по возможности закупить ее или составить перечень предприятий, где она может/будет изготавливаться.

Все эти пункты подробно расписаны в проекте АПП и НИФИ Минфина по развитию хмелеводства в России в 2024–2030 гг. в направлениях производства, переработки и поставки сырья пивоваренным компаниям.

Субсидии позволили бы игрокам рынка к 2030 году увеличить площади хмельников до 3,2 тыс. га (почти в 10 раз), а урожай — до 3,8 тыс. т (в 18 раз), снизив импорт на 40–45%. Ранее с похожей программой в Минсельхоз обращался Союз российских пивоваров, но и ее расчеты (они несколько отличались, но по сути были близки) ведомство не поддержало.

Мотивируя отказ, Минсельхоз подчеркнул, что площади хмельников уже растут (в 2023 году их в полтора раза больше, чем в 2022 году), и тенденция сохранится, поскольку в Краснодарском крае, Липецкой области, Чувашской Республике и других регионах реализуются инвестиционные проекты.

В стране уже действуют льготное кредитование для производителей хмеля, существуют форматы господдержки предприятий по уходу за многолетними насаждениями, поэтому можно справляться своими силами.

Для отечественных пивоваров это означает, что импортозамещение хмеля откладывается минимум на 10 лет — как «не политического продукта» (цитата директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза) в отличие от вина, производство которого государство поддержало.

В итоге предпринимателям придется выбирать — либо пересчитывать финансовые модели предприятий с учетом дорогостоящей логистики иностранного хмеля, либо получать кредиты под самостоятельное развитие хмелеводства без поддержки государства и без гарантии выживания бизнеса.

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